Cinco rincones para fotografiar en Ourense este verano

En pleno apogeo de las redes, si hay algo que une tanto a "millenials" como al resto de mortales es la necesidad constante de fotografiar momentos y de compartirlos, bien en las redes sociales o en su defecto en las personales. Estos son cinco de los lugares que debes visitar en Ourense para convertirte en el "influencer" del verano.

La cantera de Cartelle

En el centro de Cartelle, escondida para curiosos y foráneos, se encuentra uno de los lugares más "exótico" del concello. Aunque en un pasado su uso principal era la extracción de piedra, tras varios años de abandono debido al parón del sector de la construcción, loca

les y visitantes empezaron a rescatarlo del olvido, convertiéndolo en una de las localizaciones ourensanas más vistas en Instagram.

El banco de Padrenda

El apogeo de los bancos-parador se ha convertido en un furor en Galicia. Primero fue el banco de Loiba y su "The best bank in the world" (Ortigueira), después llegó el "Galiza. It's different" (Redondela), y ahora Ourense también se une a esta curiosa ruta.

Concretamente, en el concello de Padrenda encontramos el banco, cuyo lema "Descubre Padreda" empieza a cobrar protagonismo a nivel local. El ourensano puede presumir de ser el banco más internacional, ya que desde su ubicación se contemplan las provincias de Ourense y Pontevedra, así como Portugal (Viana do Castelo). La panorámica te dejará sin palabras.

Castrelo de Miño y su náutico

El náutico de Castrelo es uno de los enclaves geográficos de Ourense que más opciones ofrece para los visitantes. Desde un chapuzón en el auga, pasando a prácticas de diferentes actividades acuáticas como remo, piragüismo, vela o windsurf, para los más aventureros. También podemos decantarnos por un plan más tranquilo como disfrutar de la puesta de sol sobre el Miño. Lo que no está permitido es irse de Castrelo sin sacarse una instantánea con el embalse a nuestras espaldas.

Los Balcones de Madrid

Ubicado en el concello ourensano de Parada do Sil se encuentran los famosos Balcones de Madrid, cuyo nombre lleva a confusión a muchos. Estos balcones constituyen uno de los mejores lugares desde los que contemplar el Canón do Sil, constituyendo uno de los escenarios más bellos de la provincia.

Monasterio de San Salvador

Un destino que debes anotar en tu agenda es el Monasterio de San Salvador, en Celanova. Aunque toda la construcción es digna de una visita, recomendamos pasarse por sus claustros, donde además de disfrutar de la paz que transmite al histórica piedra, conseguirás una de las mejores fotos del verano. Prepara la cámara, la belleza aparacerá sola en el enfoque.