Solidaridad en las maletas

Es tiempo de descansar. De salir de casa sin una hora de vuelta fija, de encontrarse con amigos y familiares, de largas sobremesas y pocas prisas. O no.

Paula González (Ourense, 1993) ha decidido que estas vacaciones van a ser distintas. "Con el trabajo, el único tiempo libre que tengo para dedicarle a lo que me gusta son las vacaciones. Me gusta la cooperación, así que no me importa ocupar con eso mis días de descanso", explica al teléfono. La joven vive en Inglaterra, donde trabaja como enfermera en un hospital. Entre turno y turno, buscó información y encontró Progress for Africa, la ONG con la que se irá en unos días a Tanzania. "Estaré en un barrio de la ciudad de Arusha, al norte del país", comenta. Allí pasará tres semanas, en el centro de salud que dirige la organización. "Pondré vacunas, pasaré consulta, sacaré sangre,... Un poco de todo", explica. Además de estas tareas, la joven también formará en educación sexual a las mujeres de la zona: "Tuve que elaborar un plan de acción para llevar a cabo al llegar y decidí proponer charlas sobre métodos anticonceptivos".

Marcos Bouza, también enfermero y amigo de González, tuvo unas ocupaciones muy distintas en Nicaragua, donde estuvo tres meses en un programa de cooperación internacional del gobierno de Reino Unido. "Nós formábamos en conceptos básicos aos emprendendores da zona. A idea era servirlles de guía coas súas ideas de negocios e ensinarlles as ferramentas máis necesarias", dice Bouza. Así, después de la formación, la ONG escogía 10 proyectos y proporcionaba a sus impulsores los materiales necesarios para empezar: "A señora da miña familia quería ter unha colmea de abellas, e como a seleccionaron déronlle todo o necesario para facelo". El lugar al que llegó también era muy distinto de Arusha. Bouza estuvo en una aldea "remota perdida no medio do monte" de el departamento de Madriz, cerca de la frontera con Honduras, en la parte conocida como "corredor seco", mundo de los lugares más pobres de Nicaragua.

una experiencia “única"

Paula González espera con emoción la fecha de su vuelo a Tanzania. "Espero que todos aprendamos de todos, que se queden con algo de lo que llevo y que yo me traiga muchas cosas", explica. Por su parte, Bouza señala que su viaje a Nicaragua le sirvió para "aprender un montón" y quiere repetir, esta vez como enfermero. "Encantaríame ser enfermeiro cooperante".

la organización yes we help, una posible estafa "solidaria"

Cientos de voluntarios españoles viajaron este verano a Ghana y Sri Lanka para formar parte de los proyectos humanitarios de la asociación Yes we help. Sin embargo, al llegar a sus destinos, los jóvenes se encontraron con que no existían tales programas y la organización no se hacía responsable. Además, el pasado martes por la noche, varias personas armadas entraron en las casas donde se hospeda un grupo de voluntarios para amenazarlos. La supuesta ONG empleaba redes como Instagram para captar a jóvenes con ganas de cooperar.