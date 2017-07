The Tetas'Van, versiones desenfadadas y reivindicativas

En el marco del programa "E no verán?... Refréscate coa cultura" que pone en marcha el Concello de Barbadás, la formación ourensana The Tetas'Van ofrecerán un concierto que no dejará indiferente al público asistente.

Ellas mismas se definen como "aunque somos especialistas en versiones nuestro objetivo es divertir transmitiendo, reivindicando y luchando contra las injusticias que nos tocan a todas, a través de nuestra lengua gallega".

Sus divertidas y desenfadadas versiones de temas mezclando el o rock, el swing o el blues han logrado hacer que cuenten con una corte fiel de seguidores.