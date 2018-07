La tranquilidad de Gomariz, la mejor aliada de Cristin

Cristin Ferro no imagina sus días sin literatura, de ahí que haya hecho de su gran pasión su trabajo. En su currículum ya atesora cinco libros publicados. Además, tiene un blog donde escribe frecuentes reseñas sobre aquellas obras que caen en sus manos. Para Cristina escribir no es una necesidad, sino una manera de desahogarse, plasmando todo lo que siente en el papel.

Leer es viajar, por lo que si alguien puede recomendar un rincón único para este verano, esa es Ferro.

"Mi lugar preferido para pasar el verano es Gomariz, mi pueblo. Me gusta sentirme en casa, así como contemplar la belleza que me rodea: el sol reflejado en los viñedos, la frescura del río Avia o el cielo tan limpio de contaminación". Pensar en Gomariz para Cristin es volver a los recuerdos de la infancia y la adolescencia, a las fiestas, a todo lo que ha vivido y aprendido en estas tierras. La escritora nos recomienda su Gomariz natal "por la belleza, el encanto y la naturaleza que lo rodea, las viñas tan características de la zona o por el paseo que bordea al río Avia". Ferro explica que necesita paz y silencio para crear, por lo que Gomariz resulta el lugar perfecto. "Cuando me saturo durante el proceso creativo, salgo a dar un paseo por el monte y al volver todo parece más fácil".