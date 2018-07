Vacaciones gallegas para niños saharauis

Saharauis, vacaciones en paz

La compostelana plaza del Obradoiro acogió ayer el acto de bienvenida a 290 niños saharauis que pasarán el verano en Galicia, en una concentración con más de seiscientas personas que sirvió para clamar contra el drama que sufre este pueblo. Solidaridad Gallega con el Pueblo Saharaui (Sogaps) ha organizado este evento, que es la segunda vez que se celebra en el Obradoiro, para "agradecer a todo el mundo que un año más gracias a la colaboración de muchísimas personas" hayan podido llegar a Galicia 290 pequeños de entre diez y trece años, sobre los 325 previstos inicialmente, en el marco del programa "Vacaciones en paz".

Álvaro de la Vega, homenaje a Ringo Starr

Ringo Starr fue el primer Beatle en pisar Galicia y será el primero en llevarse a su casa de Los Ángeles (Estados Unidos) una talla de madera del artista gallego Álvaro de la Vega. A sus 63 años, el escultor de Paradela (Lugo) aceptó la propuesta de su amigo Chema Ríos de realizar una escultura del artista de Liverpool antes de su actuación en el Coliseum de A Coruña el pasado 29 de junio. Así fue como De la Vega, "beatlemano" desde los 13 años, se puso manos a la obra y esculpió en un tronco de castaño la figura de 1,95 metros de altura y 110 kilos.

El creador explicó que tardó casi dos meses en hacerla, entre bocetos y mano de obra, utilizando para ello una motosierra y un hacha. De la Vega no asistió a la entrega de su obra al músico, pero quienes sí estuvieron en el momento en el que este retiró la tela que cubría su figura fueron los promotores de la idea, Chema Ríos y sus cinco amigos admiradores de los Beatles. "Ringo se echó las manos a la cabeza y, admirado, exclamó: '¡Oh, muy bien!, nunca me habían regalado algo así", explicó uno de los impulsores.

Milladoiro, un clásico en Ortigueira

La histórica banda de folk gallega "Milladoiro" fue una de las principales protagonistas de la última jornada de la 40 edición del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que finalizaba la noche del sábado en esta localidad coruñesa.

Kiss, en el Resurrection Fest

La mítica banda estadounidense Kiss clausuraba la noche del sábado el escenario principal del Resurrection Fest con un concierto en el que los himnos de los 70 fueron de la mano de las performances que acompañan siempre al grupo y que dieron pie a un espectáculo de electricidad, fuego, sudor y hasta sangre.

Precedidos del clásico "Rock and roll", de Led Zeppelin, los neoyorquinos salían al escenario poco después de las once de la noche para interpretar "Deuce", del disco "Kiss" (1974), una de sus canciones más añejas y provocativas, encargada en esta ocasión de abrir el show. El siguiente corte sería "Shout it out loud", cuyo contagioso estribillo haría que miles de gargantas se desgañitasen intentando seguir los pasos de unos encendidos Paul Stanley y Gene Simmons, vestidos para la ocasión como de costumbre, con sus características pinturas de guerra y en unos delirantes estilismos.

Si algo ha caracterizado a Kiss con el paso de los años ha sido su exuberante puesta en escena y la que han desplegado hoy no se ha quedado atrás, ya que enseguida han iniciado sus rituales, como durante la interpretación de "Firehouse", en la que Simmons jugó con una antorcha encendida como si de un faquir indio se tratase.

Con los conciertos del sábado concluyía la decimotercera edición del Resurrection Fest, por la que han pasado más de sesenta mil espectadores en tres jornadas de rock duro y metal.