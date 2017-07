El verano, tiempo de bebés... o no

Las estadísticas se han empecinado en encapricharse con desmontar el viejo y arraigado mito de que los ourensanos de la capital decidían llegar a este denostado planeta en los meses centrales del verano.

A la espera de lo que depare este 2017, que acaba de dar los primeros coletazos estivales, los últimos dos ejercicios anteriores parecían confirmar la tendencia aparentemente contrastada de que los meses de otoño -aunque en el bronco Ourense, ya de invierno- eran los más propicios para el ayuntamiento con ánimo exclusivo de perpetuar esta sufridora especie.

Así, echando la vista un año atrás, agosto, con sus 135 registros, se situó el primero de la lista de los doce en número de nacimientos, aunque noviembre ocupó el segundo cajón del podio con cinco menos.

Lo mismo ocurrió en el 2015. No fue agosto, sino julio, el que batió la exigua marca de los alumbramientos. El CHUO anotó en sus libros 148 nuevos casos de humanos que llegan al mundo, siendo de nuevo agosto uno de los primeros de la lista (140), aunque diciembre se encargó de competir para romper la creencia, con sus 141. Pues bien, el redactor se las prometía muy felices pese a tener serias advertencias de que esa compartida teoría adolecía de verosimilitud estadística.

Desde el Sergas advierten que "sí, que los partos programados llegaron a darse, y sí se pudo constatar en algunos años que realmente ese repunte en los meses de verano llegaba a producirse, sobre todo entre el colectivo de profesores y asimilados a la docencia, cierto es que en la actualidad ya no siguen la norma y los escasos nacimientos que se dan en la provincia no siguen una tendencia al alza clara en verano".

Exactamente, si 2015 y 2016 mantenían a duras penas la esperanza de justificar un titular, los datos del 2014 llegaron para borrarlo de un plumazo. Porque, en su caso, fueron, febrero, mayo y octubre los que se llevaron la palma con 146 -los dos primeros- y 152, el último de ellos.

Y la dilatada experiencia del actual jefe del servicio de ginecología y obstetricia del CHUO, José Luis Doval, también lo confirma: "Nin hai máis número de nacementos no verán, e moito menos chegan nesa época froito do frío reinante meses atrás. Non hai ningunha planificación, porque a lexislación nos permite permisos en calquera época do ano.

Creo que o estudo máis amplo que se fixo a nivel nacional para tentar establecer unha tendencia foi en Zaragoza, onde se revisaron datos durante dez anos, e foron incapaces de concluir que fose no verán cando máis nenos veñen ao mundo", sostiene.

Y concluye, para mayor frustación de este humilde redactor: "Non hai máis partos de noite, nin con lúa chea porque, desgraciadamente para esta cidade e provincia, hai moi poucos natalicios".