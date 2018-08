Voces femeninas ourensanas que ensalzan la creatividad

Ourense es desde hace ya un tiempo una provincia que exporta talento, especialmente en el ámbito musical. Hoy recordamos a cinco mujeres, que bien ya están asentadas en diferentes estilos musicales, o que están buscando abrirse un hueco en el mundillo. Eso sí, todas tienen algo en común: un gran talento.

Marem Ladson

Con su primer single, "All My Storms", consiguió que medio mundo escuchase su voz, con 86.000 reproducciones en 56 países. En 2017 también ganó el concurso de talentos emergentes del DCODE y cantó en el escenario principal del festival madrileño. Hace unos meses sacaba su álbum debut, "Marem Ladson", once temas de puro talento ourensano. Sin duda, estamos ante una artista a la que no debe perderse de vista.

Paula Varela

Conocimos la voz de esta artista gracias al programa de televisión "Recanteiros". Varela juega con el jazz, el soul y el blues, y donde mejor da cuenta de su talento es donde más le gusta estar: encima de un escenario.

Sabela Rodríguez

Otra "recanteira" de la provincia, en este caso representando a la comarca de Valdeorras. Prácticamente cantó cuando empezó a hablar, y desde entonces non ha parado. Buena fe de ello son las publicaciones en sus redes sociales en las que ha publicado "covers" de temas como "Lo Malo" o "Invisible".

Irene Outeda

El Espazo Lusquiños es un referente del talento emergente ourensano. Outeda formó aquí su primer grupo, Chaos of Silence, aunque después continuó con su carrera en solitario.

Mounqup

Camille Hedouin es la artista francesa, con acento ourensano, que se esconde tras este nombre. Vive en la reconstruida aldea de Saumede, donde compone lo que ella misma llama "electrónica rural", aunque también es amiga del jazz y de las canciones de autor. Dos discos en apenas un año o un premio Martin Códax invitan a enamorarse de esta artista. Después de actuar el pasado fin de semana en el 17º Ribeira Sacra, estará hoy en el Noroeste de A Coruña o en la cita del día 16 de los Solpores del Náutico de Castrelo.