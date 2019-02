La actuación de Rosalía en los Goya supera las 1,5 millones de visitas en un día

Rosalía sigue apuntada a las cifras de vértigo, después de que su actuación en los Premios Goya 2019, en la que versionó el tema de Los Chunguitos "Me quedo contigo" junto a El Guincho y el Cor Jove de L`Orfeó Catalá, haya superado el millón y medio de visionados en poco más de 24 horas.



Se trata del vídeo de la ceremonia más reproducido en el canal oficial que RTVE tiene en Youtube, muy por encima del sonado discurso de agradecimiento de Jesús Vidal tras ser galardonado como mejor actor revelación o de la actuación combinada de Amaia Romero, Rozalén y Judit Neddermann, ambos con un promedio de 500.000 reproducciones.



A pesar de ello, no existen planes de editar la canción como sencillo en otras plataformas digitales, como Spotify o iTunes, según ha informado la discográfica Sony Music.



Rosalía versionó este tema que formaba parte de la banda sonora de "Deprisa deprisa" (1981), de Carlos Saura, completamente de rojo y en una propuesta escenográfica y musical con arreglos de Bernat Vivancos que viró el estilo original de la composición hacia una propuesta más mística.



El cambio, que recibió el aplauso incluso de sus autores originales ("No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!", han escrito en Twitter).

Una gran sorpresa estar viendo los #Goya2019 en #Tve y ver a esta gran Artistaza @rosaliavt cantando nuestro tema #Mequedocontigo. No hay mejor manera de hacerlo tan bonito!!, a partir de ahora nos quedamos tambien contigo Rosalía!!

Ganas de cantarla juntos Rosalia & Chunguitos. pic.twitter.com/rzMRI9QLTW — Los Chunguitos (@loschunguitos) 2 de febrero de 2019