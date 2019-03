Ahorra durante meses para comprarle una silla de ruedas a su amigo

Tanner Wilson, un estudiante de secundaria del Caddo Hills High School en Norman, Arkansas, destinó todos los ahorros de dos años trabajando a tiempo parcial para sorprender a un amigo con una silla de ruedas eléctrica. Su gesto de generosidad y bondad ha dado la vuelta al mundo.

Gracias a Tanner, la vida de Brandon Qualls se ha vuelto un poco más fácil. Antes, el joven usaba una silla de ruedas manual para moverse por el instituto, y esto le estaba empezando a pasar factura con tanto traslado de clase.

Brandon Qualls no sospechó nunca que su amigo Tanner estaba trabajando duro para echarle una mano, pero así fue. Tanner trabajó durante los últimos dos años en un taller mecánico a tiempo parcial para reunir el dinero suficiente para comprarle a Brandon una silla de ruedas eléctrica.

En el momento de la sorpresa, Brandon y Tanner se encontraban en clase rodeado del resto de sus compañeros.

"Cuando me di cuenta me emocioné", dijo Brando a News9. "Estaba llorando y pensé: 'Vaya, no puedo creer que haya hecho esto por mi'".