¿Qué altura tiene la mesa? El problema de matemáticas para niños que se ha hecho viral

Un problema de matemáticas para niños de primaria en China ha estado circulando por Internet a lo largo del mes de septiembre desde diferentes plataformas y redes sociales.

De hecho, el problema llegó a oídos del matemático Presh Talwalkar, que decidió publicarlo el lunes en su canal de YouTube MindYourDecisions. El vídeo en cuestión acumuló cientos de miles de reproducciones en cuestión de días y el acertijo se hizo viral de nuevo.

El problema nos plantea un escenario en el que una tortuga, un gato y una mesa son los tres elementos que disponemos para averiguar cuánto mide la mesa de alto.

La gracia de este acertijo no es el resultado en sí (al que muchos habrán podido llegar sin problema), si no pensar en cómo lo resolvería un niño de primaria que todavía no conoce lo que es una ecuación. ¿Te animas a encontrar una alternativa más sencilla que plantear el problema con ecuaciones? ¿Se te ocurre algo?

Solución:

La primera solución al problema, la que, probablemente, todos los adultos se decantarán es pasar todo a ecuaciones y resolverlas. Talwalkar plantea lo siguiente:

Aunque también podría representarse con letras y nos daría el mismo resultado. Un ejemplo sería este:

Mesa=X

Gato=A

Tortuga=B



X+A-B= 170;

X+B-A= 130

(X+AB) + (X-A+B) = 170 + 130

2X= 300

X= 150.