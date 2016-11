La carta de una niña a los compañeros que se burlan de su hermano autista: "Mi hermano no es raro"

Una madre orgullosa y una niña de seis años que entiende a la perfección el autismo de su hermano mayor. Es el resumen de la siguiente historia que conmueve a los usuarios de Internet estos días. Al parecer, la pequeña protagonista se enteró de que los compañeros de clase de su hermano se burlaban de él por tener autismo. "Tu hermano es raro", le espetó una compañera de clase del menor.

Tras escuchar esta afirmación, Lex Camilleri, la niña de seis años, escribió una carta al colegio para que los alumnos sepan cómo es la discapacidad de su hermano y se interesen por integrarlo, tratándolo de la misma manera que a los otros niños.

Fue la madre de los pequeños, Sophie Camilleri, quien colgó la carta de su hija en Facebook, mostrándose orgullosa de la hazaña de la pequeña y pidiendo que se comparta, para concienciar a la gente sobre el autismo.

"El lunes me sentí muy triste porque una chica de mi clase me dijo que mi hermano era raro. Mi hermano tiene autismo y no es extraño. Me gustaría que pudiéramos aprender sobre todas las discapacidades en las escuelas para que todo el mundo entienda que algunas personas son diferentes", dice el texto escrito por Lex.