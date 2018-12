La curiosa conversación en Facebook de un prófugo y la policía

Las redes sociales y su capacidad de alcance se ha convertido en una herramienta fundamental para organismos como la policía tanto par divulgar consejos, como para pedir la colaboración ciudadana en algún caso determinado.

En Richland, Washington, la policía local hizo uso de Facebook para pedir ayuda para identificar a un sospechoso que querían atrapar. El susodicho en cuestión respondía al nombre de Antony Akers, un hombre de 38 años que debía haber entrado en prisión, pero que aún no se había presentado.

La policía colgó varios carteles de "se busca" con la esperanza de que algún ciudadano fuera capaz de identificarlo.

La sorpresa fue cuando la policía recibió un mensaje del propio Akers: "Calmaos, me voy a entregar", decía el prófugo

Este tono tan calmoso hizo que las autoridades le siguiesen el juego: "Ey Anthony, todavía no te hemos visto. Nuestro horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Claro que, si necesitas que te vayamos a recoger, puedes llamarnos".

"Gracias. Estoy terminando de atar algunos cabos sueltos ya que probablemente me quede por allí un mes. En las próximas 48 horas debería estar por allí",contestó Akers.

Las horas fueron pasando, el público se fue impacientando y la propia policía decidió volver a colgar el cartel esta vez con un mensaje con tono dramático:

"Querido Anthony, ¿es por nosotros? El pasado miércoles preguntamos por ti como "se busca". Tú contestaste, incluso nos dijiste que te entregarías. Esperamos, y no apareciste. Tras el plantón, te volvimos a escribir e incluso te ofrecimos transporte gratis. Nos pediste 48 horas más. El fin de semana vino y así como vino se fue. Empezamos a pensar que ya no vendrás jamás. Llámanos en cualquier momento y nosotros iremos a por ti".

Y ¿qué creéis que paso? Que Anthony contestó, claro: "Querido departamento de policía. No es por vosotros, es por mí. Desde luego que he cometido errores. Os pido perdón por daros plantón, pero permitidme que os compense: Estaré por allí no más tarde que a la hora de comer de mañana.Sé que no tengo ningún tipo de credibilidad después de todo lo que os he hecho, pero prometo que si no puedo llegar a esa hora os llamaré para que me ayudéis con mis problemas de compromiso. Os agradezco por adelantado vuestra respuesta y por darme otra oportunidad; sé que no la merezco. PD: sois preciosos".

La policía no intervino más públicamente en este asunto; fue el propio Anthony quien informó de su siguiente movimiento a los cientos de usuarios que se habían interesado en el casocon la siguiente fotografía y el siguiente texto que confirmaba que la cita finalmente se iba a producir: "Ya estoy aquí para nuestra cita, cariño".