La emotiva última voluntad de una profesora de Estados Unidos

El último deseo de una profesora antes de morir fue que los que acudieran a su funeral no llevasen flores, sino mochilas cargadas de material escolar para donar a los niños más necesitados.

Así era Tammy Waddell, una mujer de 58 años que amaba su profesión, y que tuvo la mala suerte de ser una víctima más de un cáncer de colon que desgraciadamente se la llevó a principios de este mes de junio. Hasta entonces, Tammy era feliz dando clases en Georgia, Estados Unidos.

Su felicidad y su pasión por su trabajo no murieron con ella, sino que se contagiaron a todas y cada una de las personas que se acercaron a su funeral con una mochila cargada de ayuda para los niños más necesitados.

My cousin’s final request at her funeral was Backpacks full of supplies for needy students instead of flowers. A teacher to the end. @TeachersNet @edutopia @EdWeekTeacher pic.twitter.com/eGig25tYwH