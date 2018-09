El reencuentro entre una enfermera y el bebé al que salvó la vida, 28 años después

Vilma Wong, de 52 años, es una enfermera en el Hospital Lucile Packard, en Palo Alto, California. Wong lleva toda su vida trabajando en ese hospital, lo que le permitió vivir una de curiosa historia.

Hace 28 años ayudó a dar a luz a la madre de Brandon Seminatore, un bebé de 28 semanas de gestación. La enfermera cuidó del pequeño Brandon durante los cuarenta días que este pasó en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital.

Casi treinta años después, los caminos de Wong y Seminatore volvieron a encontrarse y, para sorpresa de ambos, en el mismo hospital, donde Brandon entró como nuevo médico residente.

"Conocer a Vilma me ha demostrado la dedicación y el amor que tiene por su carrera", dijo Brandon en una entrevista. "Se preocupa profundamente por sus pacientes, hasta el punto de recordar su nombre casi tres décadas después. No todo nosotros tenemos la oportunidad de ver creer a nuestros pacientes. Me alegró enormemente poder compartir ese momento con ella".

Su particular encuentro fue compartido en redes sociales por el propio Hospital, donde su historia se hizo viral.