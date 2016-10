La madre de Angela Bassa, una matemática del MIT (Massachusetts Institute of Technology), compartió en tuit el mensaje de ánimo de su madre que no tardo en hacerse viral en las redes sociales.

Y es que la progenitora, le quiso dar una sorpresa con un mensaje sorprendente. En él, utilizó fórmulas matemáticas para formular la palabra LOVE. Este acto, llamó la atención de la hija que compartió en Twitter el entrañable mensaje.

Aunque algunos tuiteros no pasaron por alto un pequeño error puesto que en la segunda, para lograr el círculo, debería ser así: 100=x2+y2.

My mom just sent me this!



Objectively speaking, I have the best mom. pic.twitter.com/QyTQnKCm6w