Una joven enfermera de oncología ha querido dejar un mensaje a los pacientes a los que ha atendido durante su carrera. Lo hace después de ser diagnosticada de un cáncer contra el que ahora lucha. En ese mensaje les pide perdón por no haberles entendido hasta ahora.

"Estimados pacientes de cáncer que he cuidado, lo siento. No lo entendí". Así empieza el mensaje que ha dejado en su blog. "No conseguí saber lo que se siente al escuchar esas palabras, ni saber lo dura que es la espera del proceso, tampoco lo incómodo que es comunicárselo a tu gente" añadió. .