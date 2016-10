El gesto de un indigente con un profesor en Murcia

"Paco es un indigente que no tiene nada. El tipo ha encontrado las llaves de mi moto al lado de ésta y me ha dejado escrita esta nota. Además, le ha costado aceptar un poco de dinero por el enorme favor que me ha hecho. Quiero creer que personas como Paco hay muchas, pero coño, qué gusto toparse con una de ellas. Gracias Paco" escribió el docente en su muro de Facebok.

Paco es un indigente que según informaba el Diario Sur llevaba seis meses viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso. El docente agradeció el gesto que ha tenido el sintecho y no dudo en publicarlo en su muro de Facebook.