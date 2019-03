El hilo de Twitter que alerta del consumo de drogas: "La ambulancia llegó pero fue tarde"

Una usuaria de Twitter, @lxl_barbie_lxl, ha querido compartir la dura historia de dos conocidos a los que la droga les causó un daño enorme. Lo ha hecho a través de un hilo en el que narra la dura experiencia de "Jose y Luis". Ambos empezaron muy jóvenes con las drogas. A uno de ellos le dio tiempo a escapar de ellas, el otro acabó perdiendo la vida por una sobredosis.

A los amigos de Luis no se les pasó por alto el cambio de este.



Luis estaba como exaltado. Muy a tope.



José le preguntó y le preguntó hasta que Luis se lo confirmó: “sí tío, me he metido”.