Quién le diría a Robert Kelly, experto en política internacional, que sus hijos se convertirían en famosos y que harían reír a medio mundo. Y es que a nadie se le olvidará la graciosa cara con la que entran en el despacho mientras su padre contesta al periodista de la BBC en directo, como tampoco es posible borrar de la memoria la intervención de la niñera.

Como bien dijo la BBC en sus redes sociales, "Hace un año que el mundo se convirtió en un lugar mejor"

🙌 1 year ago today the world became a better place.#BBCdad pic.twitter.com/Q5I70XxT7T