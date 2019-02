James Rhodes responde en galego á invitación para ir ao Luar

O community manager do programa da TVG Luar invitou ao pianista James Rhodes a sumarse a participar no programa aproveitando o seu paso por Galicia. O músico inglés non dubidou en responder a invitación, tamén a través das redes sociais. Aínda que para sorpresa dalgúns, o fixo en galego.

""Vir a Galicia e non pasar polo Luar é como non vir! Estás oficialmente convidado a pasar polo programa cando remates o concerto no auditorio de Galicia. Imos afinando o piano...?", rezaba o chío da conta do programa da canle galega. A resposta do artista británico non se fixo esperar: "Desexo que a miña axenda o permita. A próxima vez? Asegúrate de que o piano estea listo e esperando!"

Vir a Galicia e non pasar polo @luartvg é como non vir!

Estás oficialmente convidado a pasar polo programa cando remates o concerto no auditorio de Galicia.

Imos afinando o piano...? 😉🙏🙏🙏#RhodesEGayoso https://t.co/NymnyTxiNU 26 de febrero de 2019

Sen dúbida, unha forma perfecta do músico para conectar co público galego, ao que ten conquistado polas súas diferentes publicacións no noso idioma.