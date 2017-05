Si en las últimas semanas se había enfriado la relación entre Luis Fonsi y Justin Bieber, lo sucedido en un local de Nueva York seguro que no va sentar nada bien al cantante puertorriqueño. El canadiense decidió probar con el 'Despacito', canción que interpreta junto a Fonsi y Daddy Yankee, pero no fue capaz de recordar la letra. El cantante llegó a entonar “I don’t know the words so I say poquito, I don’t kown the words so I say Doritos" o "blablaba" al no lograr recordar como era las frases del tema. Los vídeos no han tardado en circular por las redes sociales.