Paloma es una de las protagonistas de la preciosa historia que se vivió en uno de los vagones del Metro madrileño. La propia joven no dudó en compartirlo con sus seguidores, que la han convertido en viral.

“Me ha pasado lo más bonito que te puede pasar”, señala la tuitera antes de empezar a explicar lo sucedido en un hilo de la red social.

El otro protagonista, un hombre con pocos recursos, que regalaba libros a cambio de un poco de dinero para comprar comida para su hija de siete años.

Aquí la historia completa:

Hoy en la línea 10 de metro me ha pasado lo más bonito que te puede pasar.

Voy a abrir hilo porque sigo emocionada: — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Ha entrado un señor pidiendo dinero para poder pagar la luz de su casa. Casi nadie en el vagón estaba prestandole atención, como suele ser habitual. Yo al principio iba con los cascos y tampoco le estaba escuchando. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Me ha parecido tan bonito que le he dado un euro que tenía en la cartera. Cuando se ha girado para darme las gracias he visto un libro que tenía igual cuando era pequeña y me ha traído un montón de recuerdos. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Cuando me ha visto el señor me dice, ¿te gusta este? toma, para tí. Y le he preguntado cuantos años tenía su hija. Me ha respondido que 7. Y le he preguntado si no se lo había leído alguna vez. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Me contesta que sí, que es su libro favorito. Al oír eso se me ha removido algo por dentro. Le he preguntado que cuanto costaba. Me dice que 5 euros. He sacado la cartera y se lo he dado. — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

Me da el libro y le digo. "Toma, es para tí, pero leeselo a tu hija esta noche y prometeme que lo vas a dar por vendido y no se lo darás a nadie". — [Paloma] (@palomamaranton) 24 de marzo de 2019

