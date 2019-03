Luis Cepeda denuncia en Twitter el mal servicio de un taxista

El cantante ourensano denunció a través de las redes sociales el mal servicio prestado por un taxista. "Parece que te estén haciendo el favor de su vida llevándote en su taxi", aseguró el joven en una publicación que hizo en Twitter. Instantes después explicó algo más lo sucedido.

Explica que cuando le dijo el lugar al que se desplazaba, el taxista le dijo "pero si estás a 600 metros", aludiendo a la poca distancia que había hasta el lugar de destino. A lo que el cantante señaló que utilizaba ese servicio porque "voy cargado". A eso, el taxista le respondió quejándose de que "me haces dar una vuelta"... .

Cepeda le dijo que si quería se bajaba y "pido otro", a lo que el taxista le dijo que de ser así tendría que pagar "3 euros". Ante eso, el cantante le pidió que lo llevará y que el taxista también se quejó cundo le dijo que iba pagar con tarjeta.

- Buenas! Me llevas a X

- Pero si está a 600 metros...

- Ya, pero voy cargado 🤷🏻‍♂️

- Joder pero me haces dar una vuelta que nosequé blablabla...

- Si quiere me bajo y pido otro

- Pues serían 3 euros.

- Pues no, pues me lleva

(Llegamos)

- Son 7,50

- Con tarjeta porfavor

- Joder