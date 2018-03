Un matrimonio descubre que salen juntos en una foto de once años antes de conocerse

¿Casualidad o destino? Un matrimonio, revisando antiguas fotos, se dio cuenta de que sus caminos se habían cruzado 11 años antes de conocerse: salieron en una foto en el mismo lugar y en el mismo momento sin que ambos se conocieran aún. Considerando que China tiene más de 1.000 millones de habitantes, esto no parece una casualidad...

El señor Ye y la señora Xue fueron, allá por el año 2000 a la ciudad de Qingdao. Ambos coincidieron en el mismo lugar al mismo tiempo, y tomaron la misma fotografía en el mismo lugar, sin conocerse de nada. 11 años después se conocieron en la ciudad Chengdu, donde se casaron y tuvieron varios hijos.

“La oí mencionar que había viajado a Qingdao, y cuando yo fui me hice fotos en la Plaza del Cuatro de Mayo. Aún no lo sabíamos”, dijo Ye a Chengdu Business Daily. Cuando vio la foto de ella, Ye se reconoció inmediatamente: “Cuando vi la foto se me puso la piel de gallina por todo el cuerpo...esa era mi pose favorita para salir en las fotos. También me hice una foto, era la misma postura pero desde un ángulo diferente” aseguró.

¿Es una prueba de que el destino existe o es pura casualidad?