¿La mayor grosería escuchada en First Dates?

Si hace una semana anunciábamos el comentario más clasista de First Dates, hoy le toca al turno al grosero de turno del programa. Sergio, de 25 años y natural de Cáceres, es nuestro protagonista casposo del día.

El motivo es que ante la pregunta de la camarera del programa de citas, Lidia Torrent, de "¿cómo le gustan las chicas?", el participante le espetó un "pues que tengan buenas tetas.... una chica como tú, simpática, y que no sea madridista, por dios. No las quiero. No quiero madridistas, por dios".

La camarera del programa, haciendo alarde de su profesionalidad, continuó con el breve cuestionario al comensal, como si nada hubiera pasado. Aunque su cara fue un verdadero poema.

En la cita tampoco le fue mucho mejor a nuestro "galán", ya que la primera buena impresión que había causado a su cita, que según ella era "alto y guapo", se fue diluyendo de forma exponencial al número de veces que abría la boca para hablar. Lo que es lo mismo, no paraba de meter la pata. Que si presumía de que no leía nada, que solamente se había leído la biografía de Ronaldinho. Vamos, el cóctel perfecto para que una mujer caiga en tus brazos.

"¿Haces toples en la playa?", fue otra de las perlas de Sergio, sentencia que justificó con un "siempre es bonito ir a la playa y ver unas tetas, uno lo agradece y si lo hace pues eso que me llevo".

No obstante, qué se puede esperar de un hombre cuyo comentario para romper el hielo es el que utilizó con la camarera del programa del amor. Pues poco.