El mensaje de un estudiante con autismo en Texas: "Hacer lo inesperado puede generar grandes recompensas"

Sef Scott, un estudiante con autismo de una escuela secundaria de Plano, en Texas, hizo "lo inesperado" pronunciando un discurso en voz alta delante de todos sus profesores y compañeros el día de su graduación.

"Inesperado", dijo Scott, "eso es lo que quiero que recuerdes". Así abrió este estudiante con "diferencias de aprendizaje" su conmovedor discurso que, para muchos, resultó inspirador por ser precisamente inesperado: "Para ser más específico, tengo autismo y un trastorno de comunicación social", dijo."Estar aquí hablando delante de todos vosotros ya es inesperado".

En los seis minutos que duró el 'speech', Scott, quien usualmente no habla, batió su propio récord personal. Toda una proeza que supieron valorar sus compañeros celebrando sus palabras con aplausos y vítores.

El adolescente escribió el discurso con ayuda de su madre y de su hermano, un superviviente de un tumor cerebral que a menudo pronuncia charlas para recaudar dinero para donar a obras de caridad.

Scott aportó su granito de arena y agregó unos cuantos chascarrillos que ayudaron a conectar con sus compañeros y a arrancar más aplausos: "Todos compartimos una cosa en común con total seguridad: todos lo logramos. ¿Y cómo lo sé? Bueno, es obvio. Todos estáis aquí conmigo en una ceremonia de graduación, con esas gorras y vestidos...Sí, tengo autismo, pero también soy inteligente. Inesperado, ¿no?".

Para Scott "hacer lo inesperado puede generar grandes recompensas y, en el proceso, ayudar a los demás". Y del mismo modo, "hacer lo inesperado" es válido para otros aspectos de la vida. En este sentido dijo: "Pregúntate si el camino que estás tomando es hacia donde quieres ir. Si no lo es, aléjate de él. No sigas los sueños de otra persona. No pierdas el tiempo en algo que nunca quisiste hacer. Haz lo inesperado".