"Oh dios mío, ¿dónde puedo encontrar porno de la legión española?"

Un tuit sobre la legión española se ha vuelto viral en los últimos días. El motivo, un británico que opina que son los más sexys del mundo. Para secundar la afirmación, adjunta varias fotografías de esta fuerza militar.

El usuario @huwlemmey caldeó el ambiente en las redes sociales, alabando los uniformes del cuerpo y generando numerosas dudas entre los internautas. "Oh Dios mío, ¿dónde puedo encontrar porno de la legión?", "También van así vestidos en invierno?", se pregunta un tuitero asombrado por las fotografías de legionarios.

Que el atuendo de la Legión no tenga el último botón es el motivo principal por el que al tuitero de Reino Unido le parece esta fuerza militar la más sexy del mundo.

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS

1- omg hot where can i find spanish foreign legion gay porn?

2- do they wear this in the winter too? Don't they get sick?