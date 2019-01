Sin pantalones, en el metro de Nueva York

Pantalones y faldas afuera. Ese fue el compromiso de centenares de personas que desafiaron este lunes en Nueva York la baja temperatura en un día muy frío esta temporada invernal, para viajar sin pantalones o faldas en el metro durante el evento anual "No Pants Subway Ride".



El ambiente era festivo y la camaradería como si se conocieran de toda la vida. Cuerpos bien contorneados, delgados, luciendo alguna lorza o con sobrepeso. Eso no importó a nadie, como tampoco su grupo étnico y los había de todas las edades.



Era un día para divertirse pese al intenso frío - aunque algunos aseguraron que "no está tan mal"- y cumplieron de lleno con su expectativa de pasarlo bien, en la décimo octava edición del "No Pants Subway Ride", que cada año, desde el 2002, organiza la plataforma de comediantes Improv Everywhere.



Según han indicado sus organizadores, el propósito del evento no es ofender, sino "hacer reír" y divertirse.



Los grupos se reunieron en seis puntos a través de la ciudad, donde recibieron instrucciones para dividirse en pequeños equipos y, si alguien les preguntaba sobre su conducta durante el evento, para decir que "olvidaron los pantalones en casa".