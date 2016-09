Patria: la crítica viral de una actriz porno a la sociedad española

En 2015 fue el actor porno Nacho Vidal el que pretendía revolver conciencias con el spot del Salón Erótico de Barcelona. Un manifiesto contra la fabricación de armas y los atentados y una incitación a la "revolución del amor" da paso este año a un nuevo spot con polémica.

El vídeo, que lleva bajo título "Patrio" está narrado con la voz en off de la actriz porno y escritora Amarna Miller. En él se ilustra el concepto de la hipocresía a través de acusaciones contra la política, la religión, la tradición y la sociedad españolas. "Nací en un país hipócrita donde la misma gente que me llama puta, se pajea con mis vídeos.", sentencia Amarna. La actriz no deja títere con cabeza y hace mención a los rescates de los bancos, los desahucios y la inmigración.

El vídeo ya acumula más de un millón de reproducciones en Youtube y está siendo muy compartido en el resto de redes sociales.