¿Estás pensando en un regalo original? Este hombre vende una capa de invisibilidad

Hoy en día puedes comprar casi cualquier cosa a través de internet, y además te lo llevan a casa. Desde ropa, libros, e incluso puedes hacer la compra. Y cada vez somos más los que compramos de esta manera. Pero, ¿comprar una capa de invisibilidad como la de Harry Potter? Pues bien, Stewart Knox, un hombre afincado en Edimburgo la ha puesto 'a la venta' a través de Facebook. Este es su anuncio:

"200 libras. Vendo mi capa de invisibilidad, he incluido una imagen de la capa y otra con ella puesta. Es de la talla 42 de hombre con cuello de 15 pulgadas y dos bolsillos interiores de color azul. Aún tiene las etiquetas puestas, me la puse pocas veces y la vendo porque he cogido peso y me queda estrecha en de pecho. Aprovecha esta ganga".

La explicación del vendedor:

"Tuve una mala lesión en la mano y estuve de baja una semana para recobrarme, por lo que me aburría muy fácilmente. Me lesioné la mano el primer día de volver de vacaciones en Florida con mi familia. Mi hijo de nueve años, Daigan, había comprado una varitas de esas de Harry Potter y hablamos sobre lo increíble que sería si pudieras comprar una capa de invisibilidad y de lo que podrías hacer con una. Si el post ha hecho reír a la gente seguiré haciéndolo. Reír es la mejor medicina que existe y siempre busco la oportunidad para hacer una broma o hacer reír a la gente. Es lo mejor del mundo. Te olvidas de tus preocupaciones y miedos".

Si te estás preguntando si hay gente que lo tomó en serio, la respuesta es sí. ¿Cómo sale del paso para explicar que no puede vender algo que, evidentemente, no existe? Así lo explica el propio Knox: “He recibido mensajes que van desde entusiastas de Harry Potter a personas que realmente creen que es real. Les digo que la he perdido y que no la encuentro, pero que si aparece estaré en contacto”.