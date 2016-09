Pillan a un cirujano bailando a ritmo de Bruno Mars durante una operación

Un vídeo colgado en Youtube muestra a un cirujano bailando al ritmo de "You are my treasure" de Bruno Mars mientras realiza una abdominoplastia, una operación para eliminar el exceso de piel en esa zona.

El "profesional" se muestra animado y se arranca a bailar, sin reparos en sujetar la carne de la paciente mientras la música suena.

Después de hacerse eco varios medios de comunicación, se logró identificar al supuesto cirujano, que al parecer confesó que la paciente era su tía y ella misma le pidió que bailase durante la operación.

El polémico caso sucedió en Colombia y la asociación 'No más víctimas de cirugías plásticas' ha difundido el vídeo para denunciar la actitud del hombre.