La Policía hizo posible una pedida de mano en el centro de Nueva York

La que iba convertirse en uno de los momentos más emotivos de una pareja que había viajado hasta Nueva York, se vio truncado por un hecho inesperado. Aunque por suerte no todas las historias que se tuercen acaban mal. Es el caso de John y Daniella. Él había planeado pedirle matrimonio en Times Square, epicentro de Nueva York. Sin embargo, al sacar el anillo, éste se coló por una alcantarilla. Por desgracia para él, no la dio recuperado. Por lo menos en ese momento.

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them? 💍 call 800-577-TIPS @NYPDTIPS @NYPDMTN pic.twitter.com/tPWg8OE0MQ