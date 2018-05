Un joven postrado en silla de ruedas vuelve a andar el día de su graduación

Ty Williams, un joven estudiante de la Universidad de Georgetown que quedó paralítico después de sufrir un accidente durante un partido de fútbol, logró ponerse de pie por primera vez en dos años y medio y caminar por el escenario para recoger su diploma en el día de su graduación.

El momento fue compartido en la página oficial de Twitter de la propia universidad donde estudió Williams y su historia está inspirando a muchos.

El camino de Williams hasta llegar a este punto no fue fácil. Un desafortunado accidente cambió radicalmente el curso de vida.

A moment we will never forget: @HoyasFB senior Ty Williams, who suffered a spinal chord injury in a game in September 2015, walks for the first time in 2.5 years at @Georgetown's graduation on Saturday where he earned his degree in government. #HoyaSaxa pic.twitter.com/VKOh8bFOmr