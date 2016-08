Quería comprar un billete de bus y acaba comprando el autobús

Estamos más que avisados de la ingesta de grandes cantidades de alcohol y sus consecuencias. Algunas tan sorprendentes como la que sufrió un turista inglés en Ibiza. Las copas de más lo confundieron por completo y cuando tenía la intención de comprar un billete de bus, acabó comprando un bus entero. Una broma que le costó 28.500 libras.

Una compra accidental de la que no se dio cuenta hasta horas más tarde cuando se encontraba con su novia y se disponía a pedir un taxi. El joven, Davie Little, publicó su historia en Facebook y no tardó en convertirse en viral.

Una borrachera, que le salió muy cara y como reza en su post: ¡Ibiza arruina vidas!