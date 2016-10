Quiere ligar con una chica en Tinder y descubre que la foto de perfil es en su baño

Un joven de 19 años se llevó el susto de su vida cuando una desconocida en la red social Tinder tenía la foto de perfil de usuario en el baño del estudiante. ¿Cómo es posible?

Mark Kowalczyk quiso ligar con una chica rubia y descubrió que la foto de perifil "es en mi baño", escribe el joven en Twitter. En pocas horas y tras compartirse casi 15.000 veces la joven Jenna Zagrodniczek, la chica de la foto, respondió: "También estuve en tu porche".

La histora tiene una explicación. Mark había dado una fiesta en su casa evitando la presencia de sus padres en la vivienda. La difusión del evento hizo que en su casa entrara gente que ni conocía. Jenna aprovechó esa fiesta y se hizo la fotografía.

Semanas después, Mark quiso darle a "like" y se dio cuenta de que era su baño. Jenna y Mark no se conocían pero tras esta historia son mundialmente conocidos.

i've never see this girl before and yet, her tinder profile picture is in my bathroom pic.twitter.com/QmlVpSKSYM