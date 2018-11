Sin duda ha sido una de los temas más virales en las últimas horas en las redes sociales. El "éxito" de Ramiro Folla ha conquistado a muchos usuarios que no han dejado en compartir su impresión sobre el titular de la noticia en el + Deporte en sus cuentas. Estas son algunas:

Ramiro Folla, el titular que no es lo que parece https://t.co/elqjmhOM9o

¡Olé, Ramiro! Ramiro folla, yo no. AÑSLSJDJAJAJajjaajajajajjajajajajajajajajja https://t.co/aaqEdYK7Lc

Luis Suarez lleva sin meter 38 meses fuera de casa. No como Ramiro que si que Folla. pic.twitter.com/tS4pN698XE

Busco su perfil y no lo encuentro. Si Ramiro Folla no se abre una cuenta de tuiter tal que ya yo ya no sé.