¿Sabes lo qué es el Triangle Dance? ¿Ya lo has intentado? Pues cada vez son más los que no dudan en probar con sus amigos este nuevo divertido y rítmico reto. ¿Qué se necesita? Tres personas que tengan feeling entre ellas y sentido del ritmo. Sino además de no salir bien, puede sufrir algún pequeño percance. La diversión parece segura.