El suicidio y Logan Paul, una mezcla muy "explosiva" en las redes sociales

Quizás en nombre de Aokigahara nos lleve a pensar en algún plato o danza tradicional típica de uno de los muchos países asiáticos, o que ni nos acerquemos a qué puede ser. Pero si leemos "El Bosque de los suicidios" podemos cercar un poco más nuestra búsqueda.

Este conocido lugar que se encuentran en el famoso Monte Fuji, en Japón, es famoso desde hace siglos, y los habitantes del país nipón han considerado a lo largo de su historia que esta arboleda tenebrosa está encantada. Tristemente, muchas son las personas que se han acercado a este bosque para quitarse la vida y que han acabado por darle el nombre por el que es más conocido a nivel mundial.

Este bosque es el segundo lugar del mundo donde más suicidios se registran, después del Golden Gate de San Francisco

El suicidio es un tema muy delicado en este país, donde desde el año 2014 se han registrado unas 25.000 muertes, y en esta zona de Fuji existen numerosos carteles para intentar ayudar a esas personas a que vuelvan a sus casas con sus familias y amigos e intenten superar las razones que los hayan llevado hasta allí.

Unos carteles que debieron hacer gracia a Logan Paul, un famoso youtuber de Estados Unidos que generó un gran enfado en redes al reírse, en su último vídeo, de un cuerpo que yacía ahorcado en un árbol de "los suicidios". Acompañado por unos amigos se grabaron con el hombre fallecido, hicieron bromas y se fueron como si nada hubieran visto.

El propio Paul ya había avisado a través de sus redes sociales que compartiría "un bombazo". Pero no le salió como el quería y fueron tantas las críticas que se vio obligado a retirarlo tras 48 horas en la web, donde llegó a la cifra de 6 millones de reproducciones.

Miles de críticas

Fueron muchos los usuarios que se dirigieron a el para recriminarle una actitud tan burlesca con un tema tan serio, entre ellos la actriz Sophie Turner o el actor Aaron Paul.

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did.

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap