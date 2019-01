El tierno baile de un padre y su hijo disfrazados de Elsa de Frozen

El cómico noruego Ørjan Burøe se ha convertido en uno de los principales protagonistas en las redes sociales en las últimas horas. ¿El motivo? El tierno vídeo que compartió con sus seguidores en el que sale bailando con su hijo Dexter la canción Let it go de la película Frozen. Y ambos salen disfrazados de Elsa, la protagonista de la película.

Se rieron de él porque quería disfrazarse de Elsa en el colegio. Hacen falta más padres así 💙💙 pic.twitter.com/zvbcJgqY7o — Mundos Mágicos (@MagicMundi) 24 de enero de 2019

Preguntado por los motivos, el noruego confesó a la CBS que lo hizo porque para el la felicidad es que su hijo de sienta libre y considera que "es importante enseñarles que pueden hacer lo que quieran, sin imponerles prejuicios".

"Muchas personas usan las redes sociales de manera negativa. Es más importante darles algo que les haga felices felices", explicó el cómico a CBS News. Allí también explicó que su retoño, de cuatro años, es "el mayor fan de Elsa".

El hombre decidió comprar por Ebay dos disfraces de la protagonista y no dudó en grabar el vídeo de ambos bailando. Ha sido todo un éxito en las redes y ha recibido una multitud de mensajes felicitándole por la iniciativa.