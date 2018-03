Un vídeo sobre el 'procés' gana un premio en EEUU

Un vídeo elaborado por el laboratorio de ideas (think tank, en inglés) The Hispanic Council sobre la crisis política de Cataluña ha sido premiado en EEUU como "mejor spot europeo del año" en la ceremonia de los Reed Awards.

Publicado el pasado 13 de octubre, el vídeo, titulado "What is happening in Catalonia?" (¿Qué está pasando en Cataluña?), fue visto por más de un millón de personas a través de las redes sociales y la televisión, convirtiéndose en un fenómeno viral en pocas horas, ha explicado The Hispanic Council en un comunicado.

Estos galardones, organizados por la revista estadounidense de comunicación política "Campaigns & Elections", reconocen anualmente las mejores campañas tanto de Estados Unidos como internacionales, así como las acciones de comunicación política más creativas y eficaces.

El vídeo, además de ganar el premio al mejor spot europeo del año, fue finalista en la categoría internacional, informaron fuentes de este laboratorio de ideas.

El presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña, se ha mostrado satisfecho por un trabajo que pretendía explicar a la opinión pública internacional "la compleja situación que estaba atravesando Cataluña de manera ágil, sencilla y divulgativa".

The Hispanic Council es un think tank independiente que promueve las relaciones entre la comunidad hispana de Estados Unidos y España.