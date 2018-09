Vivir en una casa de chocolate ya es posible

El sueño de los amantes del chocolate se ha hecho realidad: vivir en una casa hecha totalmente de chocolate.

La vivienda, que se oferta a través de un buscador virtual, se ha hecho popular en la red por lo curioso de sus características. La cabaña está construida con una t onelada y media de chocolate, incluidas las paredes, el techo, la librería y hasta el estanque de los patos, todo elaborado con cacao.

Además, este refugio puede presumir de estar localizado en un sitio privilegiado como es la casa de cristal L'Orangerie Ephémère en los jardines del Museo de Sèvres de París.

Esta obra de arte es un diseño de Jean-Luc Decluzeau, reconocido chocolatero artesanal, que consta de 18 metros cuadrados con capacidad para cuatro personas que quieran hacer de sus paredes su "hogar, dulce hogar".

Pero esta tentativa oferta tiene sus contras: la estancia no dispone de baño, aunque aclaran que hay uno cerca. Tampoco posee wifi, ni parking privado y no se acepta la entrada a mascotas ni a fumadores. Y, por supuesto, ¡¡los huéspedes no deben comerse la casa!!