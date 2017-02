Actividades lúdicas e reforzo escolar

O CEIP Manuel Luis Acuña destaca tamén pola importante oferta de actividades complementarias que serven para celebrar días sinalados por todo o alto como é por exemplo o Día da Paz, o Día das Letras Galegas, o Día do Libro, etcétera. Participan ademais nas propostas que oferta o Concello e organismos privados.



Tamén, fóra do horario escolar, e potenciadas pola ANPA do centro, contan con ximnasia, baile galego, fútbol sala e informática.



A estas propostas súmanse os luns, mércores, xoves e venres pola tarde reforzo educativo a través do programa Contrato-Programa (Proa), atendido por profesorado do centro.