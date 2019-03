Preséntase como unha cooperativa de ensinanza concertada, laica, plurilingüe e con xornada mixta. De feito o Luis Vives é o único centro da cidade de Ourense que conta con este tipo de xornada para o apoio da conciliación familiar e laboral.

Unha educación personalizada, un plan de estudos baseado na formación plurilingüe e unha especial atención ás intelixencias múltiples converten a este centro de ensino no espazo perfecto para formar persoas comprometidas consigo mesmas e coa sociedade.

Proxectos

Son numerosos os proxectos que se levan a cabo neste colexio ourensán ao longo de todo o curso e en todas as etapas educativas. Este ano e dun xeito especial destaca a iniciativa “Aulas con Nome Propio”. Cada aula do centro ten un nome dunha persoeira galega de relevancia en diversos ámbitos (cantantes, actrices, escritoras, etcétera). Deste xeito modificaron a tradicional numeración das aulas (1º, 2º, 3º...) por nomes como Mabel Rivera, Chus Lago, Cristina Pato, Pura e Dora Vázquez, Luz Casal, Maruja Mallo ou Menchu Lamas, entre outras.

Así, e partindo destes nomes, cada aula/grupo procura información, crea actividades para aprender xogando e dar a coñecer esa persoeira á comunidade educativa.

Tamén se procura, na medida do posible, facer partícipe a persoeira en cuestión destas actividades e así, recentemente recibiron no centro a visita de Mabel Rivera, quen achegou as súas ensinanzas directamente ao alumnado.

Neste interesante proxecto participa todo o alumnado e profesorado de Infantil, Primaria e Secundaria desde inicio de curso e pretende fomentar a igualdade, o recoñecemento e a importancia das mulleres ao longo da historia. Trátase así dunha actividade perfecta para traballar de forma colaborativa seguindo o espírito do centro.

Outros dos programas destacados deste curso son Proxecto Elisa, en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela; un estudo de habilidades cognitivas e instrumentais, en colaboración coa Universidade de Vigo; ou un programa de inmersión lingüística no verán en Inglaterra ou Irlanda coa convivencia de familias e cun profesor acompañante.

Biblioteca e tecnoloxía

No CPR Luis Vives destaca tamén o plan de mellora da biblioteca inmersa na rede de bibliotecas escolares de Galicia e as actividades que proporciona ao centro: clubs de lectura para alumnado e familias, lectura no tempo de lecer con contacontos e outras actividades.

A promoción e uso das novas tecnoloxías como unha ferramenta para a realización de diferentes actividades é outro dos puntos fortes deste centro de ensino.

Extraescolares

No tocante ás actividades extraescolares, lévanse a cabo xunto con Mouxión e ofrecen á comunidade unha ampla variedade de propostas. Trátase de actividades para reforzar calquera que sexa a habilidade que se queira gozar e mellorar, adaptadas ás diferentes idades. Así contan con ximnasia rítmica, pintura, xadrez, fútbol, kung fú, patinaxe, robótica ou pilotaxe de drons, entre outras, que tamén teñen continuidade co campamento de verán.