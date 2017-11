De azul no Día Mundial da Diabetes

Con motivo do Día Mundial da Diabetes, profesores, escolares e persoal do CEIP de Seixalbo levaron a cabo varias actividades co obxectivo de dar visibilidade a esta doenza que afecta actualmente a varios alumnos do centro de ensino. As propostas estiveron programadas segundo a idade dos alumnos, para que todos entenderan que é a diabetes e os seus coidados diarios. Os máis cativos leron contos infantís onde o seu protagonista tiña diabetes. Pola súa banda, os maiores realizaron charlas-debate sobre o tema e murais ilustrados.

Como broche a esta conmemoración, citouse toda a comunidade educativa do centro con globos azuis. Fixeron un gran círculo azul de persoas como símbolo indentificativo dese día e para solidarizarse cos seus "doces" compañeiros e reivindicar que os nenos con diabetes teñen necesidades específicas nos centros de ensino.