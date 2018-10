Beneficios de la autonomía

Un niño/a es autónomo cuando tiene la capacidad de realizar solo actividades y tareas propias de su edad. En este sentido es capaz de hacer por sí mismo tareas adecuadas a su nivel de desarrollo (vestirse, comer solo, dormir en su habitación, recoger juguetes, hacer tareas escolares…). Sobre todo, debemos tener claro que la autonomía no significa permisividad. La autonomía no es que el niño/a haga solo lo que le gusta, lo que quiere o lo que le apetece en un determinado momento. Es decir, los padres/madres deciden que es adecuado que aprendan a hacer solos alejándolos del peligro. En concreto, su responsabilidad es orientar y guiar. Para ello, debemos reforzarlos positivamente, creer en ellos y alabar su esfuerzo. Dado que, si el niño/a es más autónomo, la familia se sentirá más tranquila.

Está claro que los padres/madres siempre quieren lo mejor para sus pequeños pero eso no significa darles todo hecho y resolver todos sus problemas. Los niños/as aprenden a ser independientes si les enseñamos, si le damos tiempo y sobre todo confianza. La familia debe ayudar a los pequeños de casa a ser independientes porque un niño/a independiente es un niño/a feliz. Lo único que necesitamos para lograrlo es una dosis extra de paciencia y tener una actitud positiva.

De esta manera, los niños/as tienen que explorar donde estén libres de peligros (dentro de los límites que han establecido los adultos). Por otra parte señalar que los límites aunque son necesarios, no pueden ser demasiados, hay que ser consecuentes y coherentes con la edad del menor.

Beneficios

Los beneficios de un niño/a autónomo son muchos y si realmente conociéramos el alcance en el presente y futuro del menor intentaríamos con mucha más paciencia que nuestros pequeños hicieran por si mismos todo aquello que están preparados para hacer. La autonomía les ayuda a: Sentirse como una persona fuerte e inteligente, favorecer la autoestima, el autoconcepto y la confianza en sí mismo, ser responsables de sus acciones y deberes.

Decidir solos y no dejarse influenciar fácilmente, seguir mejor el ritmo de la clase, favorecer la capacidad de atención y concentración, ser personas seguras y libres, entre muchos otros beneficios.

Consecuencias

El exceso de protección acarrea consecuencias muy negativas. Si no permitimos que sea el niño/a el que experimente, se equivoque y aprenda puede desarrollar un sentimiento distorsionado de su capacidad. Si no se considera capaz nunca lo va a intentar. No obstante, cuando no se trabaja ni se potencia la autonomía en casa puede tener efectos negativos en el desarrollo evolutivo del menor, algunos pueden ser:

Dependencia y sentimiento de incapacidad, baja autoestima, sin iniciativa y dificultad para relacionarse, inadecuado desarrollo de la creatividad, pueden llegar a ser tiranos y egocéntricos, presentan baja tolerancia a la frustración, puede presentar problemas de aprendizaje, tendencia al pensamiento negativo y al pesimismo, no asumen responsabilidades ni las consecuencias de sus actos y pueden tener mayor predisposición a la depresión y a los trastornos afectivos.

Pautas autonomía

La autonomía se enseña con paciencia (necesita ayuda de forma gradual y secuenciada) dejando al niño/a que actúe (sin adelantarnos), dándole seguridad (con mensajes positivos), haciendo el aprendizaje divertido (es mucho más motivador), estableciendo rutinas y horarios, dándole varias alternativas y dejando que escoja. Las estrategias que necesitas para que tu hijo/a sea autónomo en 15 pasos:

1. Centrar la educación en el refuerzo positivo.

2. Fomenta la necesidad de independencia. No dejes que tus miedos establezcan límites innecesarios para ellos.

3. Posibilita nuevos espacios que le permitan explorar su entorno.

4. Permítele siempre que lo intente aunque el resultado no sea perfecto.

5. Involúcralo en tareas de la vida cotidiana.

6. Dale algunas responsabilidades (recoger juguetes, hacer cama, poner la mesa…).

7. Fomenta las tareas de autocuidado (ir solo al baño, lavarse, cepillarse los dientes, ducharse, comer de todo y sin ayuda...).

8. Confía en sus capacidades y déjale solo, aunque supervisa.

9. Parte de metas sencillas y alcanzables. Posibilita situaciones de éxito porque favorecer la motivación.

10. Felicita en público y corrige en privado.

11. Organízale su tiempo (tiempo de estudio y tiempo libre). Involúcralos en la planificación semanal.

12. No lo compares con otros niños/as porque afectará su autoestima.

13. Celebra en familia su autonomía porque desarrolla su fuerza de voluntad y su capacidad de esfuerzo, imprescindible para lograr sus metas.

14. Fomenta su autodisciplina y control interno.

15. Deja que se equivoque, de los errores se aprende. Enséñale a aceptar las consecuencias de sus decisiones sin sentir miedo a equivocarse.

Si a un niño/a le enseñamos todo aquello que está preparado para aprender, disfrutará haciéndolo. Recuerda, no importa si un niño/a aprende lentamente, lo verdaderamente importante es animarle a que nunca deje de aprender.