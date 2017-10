A biblioteca, un espazo de aventuras

Cada semana no CPR Padre Feijoo Zorelle vívese unha aventura diferente. Profesores e escolares de todos os niveis educativos comparten actividades coas que complementan os coñecementos aprendidos na aula ou profundizan en temáticas de interese xeral. Nesta ocasión e con motivo da celebración do Día Internacional das Bibliotecas Escolares que se conmemorou onte, alumnado do Infantil, Primaria e Secundaria do centro compartiron actividades coas que recordaron a importancia das bibliotecas nos centros de ensino. A biblioteca é para a gran familia do Padre Feijoo Zorelle un espazo dinámico onde atopar numerosos recursos e gozar de forma individual ou en equipo do prazer da lectura.

+ PREPARANDO O FESTIVAL DO LIBRO. Ademais das numerosas actividades que se sucederon durante a xornada de festa, neste centro de ensino da cidade aproveitaron para comezar coa planificación do que será o V Festival do Libro, un evento interdisciplinar e plurilingüe que este ano se celebrará entre os días 20 e 24 de abril e terá como lema "Un libro, un amigo".