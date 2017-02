Máis de 720 escolares e docentes dos centros educativos da cidade de Ourense asistiron onte á proxección da película “Mustang” (Francia, 2015), dirixida por Deniz Gamze, no Auditorio, organizada pola Concellería de Sanidade dentro do ciclo “Cine e Saúde”.



A familia, a muller, a tradición, a rixidez das normas e a liberdade de eleción son os temas centrais deste filme, que conta a historia de cinco irmás orfas vivaces, lideradas pola máis nova, Lale, de 13 anos, que medran nunha familia obsesionada coa tradición e a virtude das mozas. A súa loita pola liberdade é un pulso entre o pasado e o presente na Turquía actual.

Foron dúas sesións ás que asistiron 689 alumnos e 32 profesores (721 participantes en total). Os centro de ensino que participaron nesta actividade foron A Purísima, o IES Otero Pedrayo, o Divina Pastora, Valle Inclán, IES O Couto, Luis Vives, IES Otero Pedrayo, Mende, IES Blanco Amor e Hospital Piñor.



Cine e Saúde é un programa dirixido a mocidade de 11 a 20 anos, alumnos de ESO, Bacharelato ou Ciclos formativos. Utiliza o cine como ferramenta para que interactúen, fagan unha análise, reflexión crítica e debatan sobre temas tan dispares como o racismo, a sexualidade ou as relacións de familia.



Desenvolve unha metodoloxía de interacción, análise, debates, e reflexión crítica, apoiada na proxección de 6 películas elixidas pola súa calidade e temática, que van acompañadas dunha guía didáctica para profesorado e un caderno de actividades para alumnos.



O ciclo continuará en marzo con “A linguaxe do amor” (Laura Scrivano, Australia) e rematará en abril con “Desconexión” (Henry Alex Rubin, EEUU, 2012).