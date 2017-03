En la actualidad, cualquier producto que adquirimos viene provisto de un código de barras que sirve para identificar el artículo, con el fin de facilitar el acceso a la información referente a él, tanto para la empresa que lo fabrica como para las tiendas que lo comercializan.



¿QUÉ ES?

Un código de barras no es más que una forma de representar la información, de hecho, se podría comparar con cualquier tipo de alfabeto escrito.



El código de barras almacena información, es decir, datos a los que se pueda acceder de forma rápida y con gran precisión. Son una forma fácil y rápida de codificar la información. Normalmente está formado por números aunque también se pueden usar para codificar letras y otros símbolos.



Un código de barras, al igual que el alfabeto latino, no deja de ser más que diferentes formas de representar la información mediante la escritura de símbolos.



Para que lo entiendas mejor, un código de barras podría ser el código Morse o la escritura en Braille. Igual que en el Braille se usan puntitos y en el Morse puntos y rayas, en el código de barras se usan rayas verticales.



El grosor de las barras y los espacios en blanco también juegan un papel fundamental, es decir, el ancho y la separación entre las barras es muy importante. Imagínate que el código Morse fuera más complicado y hubiera puntos, rayas cortas y rayas largas con significados diferentes y que el espacio que dejaras entre puntos y rayas afectase también al significado del texto. Pues más o menos así es un código de barras.



No se requiere de un gran conocimiento para entenderlos pues solo son una forma diferente de codificar números y letras haciendo combinaciones de barras y espacios en diferentes medidas. Es una forma más de escritura pues reemplazan el tecleo de datos para recolectar información.



Cabe destacar también que se han integrado en nuestras vidas casi sin darnos cuenta por lo que no nos extraña verlos en todos los productos que adquirimos en el supermercado, tiendas, farmacias,…

TIPOS

Puede que te parezcan todos iguales, pero no es así. Se podría decir que dentro de los códigos de barras también existen diferentes idiomas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al igual que a partir del alfabeto latino se escriben diferentes idiomas, con la codificación de barras existen diferentes formatos.



Uno de los códigos que más vemos es el código de barras EAN13; el código EAN (de European Article Number) se utiliza en los productos que se venden por unidades y al por menor, o sea, el que vemos casi siempre; el de los productos del supermercado y de las tiendas.



Para las cajas de productos hay códigos específicos; por ejemplo, si compras una botella de agua, lleva un código EAN13, pero la caja de botellas lleva un código diferente, un código DUN14 o ITF14. Dicho código es perfectamente identificable porque lleva un marco negro de varios milímetros de grosor que rodea a todo el código.



Se utiliza habitualmente en logística para identificar pallets que viajan entre almacenes.



SCANNER O LECTOR

Hay muchísimos modelos de lectores y decenas de sistemas de lecturas. En primer lugar es necesario decir que un lector de código de barras es un teclado súper rápido.



El funcionamiento del lector de código de barras es básicamente lanzar un rayo láser contra el código y ver el reflejo de entrada a través del cristal.



Cuando el reflejo del láser entra de nuevo en el lector, éste lo interpreta y lo traduce a números, letras o lo que sea y lo envía a través del cable (o por vía inalámbrica) de la misma manera con la que un teclado envía la señal de las pulsaciones por las teclas.



Otros tipos de lectores más modernos “hacen una foto” del código y lo interpretan y envían rápidamente tal y como hacen los lectores láser convencionales.