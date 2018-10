Colexio Cardenal Cisneros: programación e alfabetismo dixital 

A robótica é unha ferramenta de uso habitual no colexio Cardenal Cisneros desde hai xa varios cursos, tanto no día a día nas aulas como nas actividades extraescolares programadas polo centro. A coordinadora TIC do centro, María Elisa Abad Suárez, quixo dar un paso máis e, tras participar este verán no curso do Intef “Pensamento Computacional”, celebrado na Universidade Manéndez Pelayo de Valencia, presenta agora un novo proxecto denominado “Compartindo coñecementos”. Esta iniciativa está incluída na listaxe de eventos da CodeWeek.EU, da Semana da Programación da Unión Europea. Ten como obxectivo achegar a programación e o alfabetismo dixital aos escolares dun xeito divertido e interesante.

Aprender a programar é beneficioso á hora de darlle sentido ao mundo, que se atopa en cambio constante, a coñecer mellor o funcionamento da tecnoloxía e a desenvolver capacidades e competencias que permitan explorar ideas novas e innovar.

Esta novidosa actividade vai dirixida ao alumnado desde Infantil ata a ESO e consta á súa vez de tres módulos:

O primeiro é a denominado Escornabot de 4º de ESO a Educación Infantil. Un grupo de escolares de 4º de ESO montou un robot Escomabot (consiste nun proxecto de código/hardware aberto comezado en Galicia co obxectivo de achegar a robótica e a programación aos nenos e nenas). O Escornabot básico pode programarse cos botóns para execurar secuencias de movementos. A partir deste intre, a imaxinación é o único límite nas posibilidades. Escornabot é composición acertada de escornaboi e robot (escorna + bot). Escornaboi é a verba para o lucanus cervus (o máis grande escaravello coñecido no mundo). A segunda parte é a de Deseño e creación dunha alfombra. Outro grupo de escolares deseña alfombrillas nas que se ten que desprazar posteriormente o robot e que inclúe conceptos que debe aprender o alumnado de Educación Infantil.A terceira parte e máis divertida é a visita dun grupo de escolares á aula de Educación Infantil para ensinarlles ao programar o Escomabot e facer unha actividade con eles.

A segunda actividade é o Uso de Makey Makey en aulas de Primaria. Trátase dunha placa que permite converter calque obxecto da vida cotiá nun teclado, un mando ou un rato.

A terceira actividade é a visita ao Espazo Marker “Masque3D” para sumerxirse entre distintas impresoras 3D e múltiples materiales da man de Ana Gómez.