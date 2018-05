"Sembrando sobre cenizas", en Palmés

Un total de cen persoas, entre alumnado, familias e profesorado do colexio Marista Santa María citáronse en Palmés para proceder á reforestación con árbores de especies autóctonas nunha zona do monte na parroquia de San Mamede. Con esta actividade culminaron un proxecto de aprendizaxe e servizo denominado "Sembrando sobre cenizas", promovido polo propio centro como resposta educativa aos incendios do pasado mes de outubro.

A reforestación estivo guiada por Xosé Santos, axente forestal conocido en Maristas polas charlas que imparte na ESO e o apoio incondicional ás actividades promovidas polo grupo ecolóxico colexial "El color verde".

Ademais da plantación, os asistentes visitaron as ruinas do Monasterio de Santa Comba de Naves e realizaron un "baño de bosque", técnica xaponesa que convida a camiñar pola natureza cos cinco sentidos, experimentando a armonía e unidade coa creación.